The Last of Us, Merle Dandridge riprenderà il ruolo di Marlene nella serie HBO

Continua a crescere il cast dell'atteso The Last of Us targato HBO, che dopo Padro Pascal nel ruolo di Joel Miller e Bella Ramsey in quello di Ellie ha adesso scritturato l'attrice Merle Dandridge per la parte di Marlene, che l'interprete aveva già doppiato nel 2014 nel videogioco originale.

Si tratta della leader delle FireFlies, un movimento di resistenza che lotta per la libertà contro un regime militare oppressivo. La Dandridge ha anche doppiato il personaggio in The Last of Us - Parte II.



Finora, solo una sinossi è stata ufficialmente rivelata dalla HBO e riprende quella del videogioco:



"La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto ormai temprato dalle sfide affrontate, viene assunto per liberare Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena. Quello che si presenta come un lavoro semplice, presto si trasforma in un brutale e straziante viaggio, in cui i due si trovano a dipendere l’uno dall’altra per poter sopravvivere."



Kantemir Balagov (Antigone, La ragazza d'autunno) dirigerà l'episodio pilota di The Last of Us, serie che oltre a Mazin è scritta a quattro mani, supervisionata e approvata dal creatore del videogioco, Neil Druckmann, che infatti insieme al collega appare anche come produttore esecutivo del progetto. Per Luna, inoltre, si tratta di un ritorno in casa HBO dopo la precedente esperienza nella seconda stagione di True Detective.



Nel cast di The Last of Us troveremo anche Gabriel Luna nel ruolo di Tommy Miller, fratello di Joel. Per una panoramica precisa sulla serie HBO, vi rimandiamo al nostro speciale su The Last of Us.