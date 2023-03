The Last of Us, Merle Dandrige è pronta per uno spin-off su Marlene: 'Facciamolo!'

La prima stagione dello show HBO The Last of Us è appena giunta al termine, ma Merle Dandridge, interprete di Marlene, ha dichiarato a The Wrap che vorrebbe continuare a recitare nei panni del personaggio in un eventuale spin-off.

"Facciamolo!" ha dichiarato Dandridge. "Onestamente, penso che tutti i personaggi siano meravigliosamente e profondamente caratterizzati. C'è un'opportunità, credo, insista in ogni aspetto di questo mondo per trattare tematiche più profonde, ed è proprio quello che abbiamo fatto con Bill e Frank; eppure, ce ne sono molte altre. Ogni personaggio e ogni situazione appaiono perfettamente collegate al vissuto e alle esperienze di tutti, anche nel caso dei personaggi minori, così combattuti nel risolvere i loro dubbi morali in mezzo alle altre infinite difficoltà. Per esempio, come sono riusciti a sopravvivere dopo l'epidemia? Cosa hanno dovuto perdere, affrontare, sperimentare? A cosa hanno assistito? Esistono talmente tanti orrori innominabili che potremmo raccontare la loro storia per ore, e penso proprio che HBO ne sia consapevole". Altrettanto entusiasta del finale è Ashley Johnson, che afferma di essere stata Ellie in The Last of Us fino a farla "rinascere".

Inoltre, l'attrice ha colto l'occasione per parlare del successo dello show: "Continua a togliermi il fato la consapevolezza che gli spettatori siano così coinvolti, comunicativi e appassionati. È come vedere vincere il tuo migliore amico, guardarlo mentre arriva fino alle Final Four. Qualcosa del tipo: 'Wow!' Conosco e amo la storia, i personaggi e gli spunti di riflessione che offre allo spettatore, perciò ha senso che ciascuno di noi abbia l'opportunità di avere questa conversazione con se stesso traendo spunto dal materiale esistente. Sì, sono davvero entusiasta del seme piantato in un terreno così fertile, fino a raggiungere nuove vette. E il risultato è del tutto meritato, vista la bellezza della storia".

