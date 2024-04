The Last of Us, uno dei momenti più emozionanti è stato improvvisato da Pedro Pascal

Se la The Last of Us di HBO si è rivelata il successo che i fan speravano lo si deve a un insieme di tanti fattori, ma le performance di Pedro Pascal e Bella Ramsey hanno ovviamente rappresentato una spinta importantissima: è indubbio, infatti, che i due attori ci abbiano messo del loro nel valorizzare ulteriormente lo show.

A tal proposito, pare che sia stato proprio Pedro Pascal (che dovrebbe aver recentemente concluso le riprese di The Last of Us 2) ad improvvisare una delle linee di dialogo più toccanti di Joel: il momento in questione risale all'episodio 6 della prima stagione, quando Joel ed Ellie incontrano finalmente Tommy e sua moglie Maria.

Durante il duro confronto tra Joel e Tommy, infatti, per la prima volta il nostro mostra tutta la sua vulnerabilità in merito al suo drammatico passato e alla perdita di sua figlia Sarah: "Ci sono momenti in cui la paura viene fuori all'improvviso e sembra che il mio cuore si fermi. Faccio anche dei sogni, ogni notte" sono le parole con cui Joel si rivolge a suo fratello.

Si tratta di una frase che non era presente nel copione e che è stata completamente improvvisata da Pascal, capace di conferire ulteriore profondità al suo personaggio rispetto a uno script già tutt'altro che approssimativo. Il risultato di questa simbiosi è sotto gli occhi di tutti! Noi, intanto, guardiamo avanti e cerchiamo di capire quando potrebbe uscire la seconda stagione di The Last of Us.

Su Star Trek Enterprise - Collezione Completa Stagioni 1-4 (Box Set è uno dei più venduti di oggi.