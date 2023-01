The Last of Us mostruosa: il secondo miglior esordio di HBO negli ultimi 12 anni!

The Last of Us è arrivata in Italia e in tutto il mondo, e a quanto pare ha già lasciato il segno: come confermato dai numeri ufficiali appena usciti, infatti, la serie tv tratta dal videogame Playstation ha siglato il secondo miglior esordio per un prodotto HBO negli ultimi dodici anni.

Il record di House of the Dragon rimane dunque al sicuro, ma la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey è stata in grado di attirare 4,7 milioni di spettatori su HBO e HBO Max: si tratta del secondo miglior debutto dal 2010 ad oggi per una serie HBO, superiore a quello di Boardwalk Empire.

Lo spin-off de Il Trono di Spade ha fatto la storia lo scorso anno presentandosi in anteprima con 9.986 milioni di spettatori su HBO e HBO Max, il pubblico più vasto per qualsiasi nuova serie originale nella storia del network. Il dramma di gangster interpretato da Steve Buscemi, invece, nel 2010 esordì con 4,81 milioni di spettatori. Per un paragone sempre in casa HBO, l'esordio di The Last of Us ha superato di quasi il doppio la premiere di Euphoria 2, che aveva registrato 2,4 milioni lo scorso gennaio.

"Siamo entusiasti di vedere i fan della serie e del gioco sperimentare questa storia iconica in un modo nuovo, e estendiamo loro la nostra gratitudine per aver contribuito a rendere The Last of Us un successo", ha dichiarato Casey Bloys, Presidente e CEO, HBO e HBO Max. Contenuto. “Congratulazioni a Craig, Neil e al brillante cast e alla troupe che hanno lavorato instancabilmente per dare vita a questo spettacolo. Non vediamo l'ora che i fan di tutto il mondo si godano il resto della stagione". "Il nostro obiettivo era semplicemente quello di realizzare il miglior adattamento possibile di questa storia per un pubblico il più vasto possibile", hanno affermato Mazin e Druckmann. “Siamo felicissimi di vedere quanti fan, vecchi e nuovi, hanno accolto The Last of Us nelle loro case e nei loro cuori."

Chi vi parla ha avuto la possibilità di vedere in anteprima tutta la prima stagione di The Last of Us, e può assicurarvi che le cose belle sono appena iniziate: nell'attesa dei prossimi episodi - e di un eventuale annuncio per una seconda stagione, come fu per House of the Dragon - date un'occhiata al trailer di The Last of Us.