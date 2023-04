The Last of Us, Murray Bartlett ricorda: 'Ho pregato di ottenere il ruolo di Frank'

Se il terzo episodio di The Last of Us si è rivelato il capolavoro che è stato lo si deve a una scrittura sopraffina, ma anche alle strepitose interpretazioni di Nick Offerman e Murray Bartlett: proprio quest'ultimo è tornato a parlare del ruolo di Frank, ricordando di aver amato quella parte sin dalla prima lettura.

Mentre i fan continuano a omaggiare The Last of Us anche a suon di torte, infatti, Bartlett ricorda le emozioni provate quando gli fu consegnato lo script dell'episodio a cui avrebbe dovuto prender parte: l'attore arrivò letteralmente a pregare di ottenere il ruolo di Frank.

"Avevo letto queste tre scene che immaginavo fossero tre diverse parti dell'episodio, e potevo già vedere questa relazione incredibile, era come se fossero delle vignette che mostravano moltissimo dell'evolversi di questa relazione nel corso del tempo. Rimasi letteralmente sconvolto" ha spiegato Murray Bartlett.

L'attore ha proseguito: "Ero tipo: 'Voglio questo ruolo'. E poi io sono un grande fan di Chernobyl, quindi ero super eccitato all'idea di far parte di questo gioco così amato dalla gente e di lavorare con l'uomo che aveva creato Chernobyl. Ho sperato e pregato che mi permettessero di farne parte". Cosa ne dite? Murray Bartlett è stato la scelta giusta per il ruolo di Frank? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di personaggi "secondari", intanto, Melanie Lynskey si è detta pronta a un prequel di The Last of Us su Melanie.