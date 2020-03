The Last of Us: le musiche verranno composte da Gustavo Santaolalla

Attraverso un post pubblicato su Twitter, Neil Druckmann ha annunciato che le musiche della miniserie HBO The Last of Us, saranno curate dal celebre compositore Gustavo Santaolalla, facente già parte del team che si occupava della versione videoludica. La partecipazione di Santaolalla era nell'aria già da diversi giorni ma ora è ufficiale.

"Beh questo è eccitante! Oltre a prestare il suo incredibile talento musicale per The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla si unirà a noi per portare The Last of Us su HBO!".

Il compositore argentino ha vinto in carriera due premi Oscar, per I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, con protagonisti Heath Ledger e Jake Gyllenhaal e per Babel, diretto da Alejandro González Iñárritu.



Santaolalla è un collaboratore assiduo proprio del regista messicano Iñárritu, con il quale lavora sin dagli esordi nel 2000, con Amores perros.

Il franchise di The Last of Us ha debuttato nel 2013, ed è ambientato in un mondo post-apocalittico. La trama segue le vicende di Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager, potenziale cura per un virus mortale.

A Joel viene affidato il compito di recuperare Ellie in quarantena, intraprendendo un viaggio tormentato e difficilissimo nel bel mezzo degli Stati Uniti, portando Joel ed Ellie a creare un rapporto di reciproca fiducia.

In questi giorni il produttore di The Last of Us ha criticato la risposta al Coronavirus tramite una citazione di Chernobyl. Craig Mazin e Neil Druckmann scriveranno The Last of Us per HBO e la notizia ha generato grande entusiasmo tra i fan del videogioco.