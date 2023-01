The Last of Us è 'una sfida' per Neil Druckmann: 'Girare una serie è ben diverso'

Nel corso di un'intervista a ComicBook, Neil Druckmann si è focalizzato sui compiti che ha avuto nel dirigere i lavori per la serie della HBO dopo aver passato anni nello sviluppo dei videogame a suo tempo per Playstation. Adesso che non manca molo all'esordio del primo episodio, la campagna marketing attorno allo show si è fatta martellante.

Sostanzialmente, Druckmann ha spiegato quali sono state le differenze principali tra il lavorare ai videogame e il prendere parte alla direzione dello sviluppo dello show televisivo. "Qui ero solo un produttore quando abbiamo girato il primo episodio e ho avuto modo di vedere il processo. La prima cosa che mi ha sorpreso è quanto sia simile. Sai, lavorare con gli attori è lavorare con gli attori. Si parla di motivazioni, di storia, di chi sono. Lavorare con le sceneggiature è molto simile. La direzione artistica, tutto è simile".

Sebbene Druckmann abbia riscontrato molti punti in comune tra la regia di uno show e quella di un videogioco, l'autore ha continuato dicendo che ciò che lo ha sconcertato di più sul versante televisivo è stata la quantità di lavoro che doveva essere svolta in anticipo. In confronto, in un videogioco, molti dei dettagli più specifici che si trovano all'interno delle varie scene possono essere modificati in un secondo momento. In uno show televisivo non si può fare.

"La grande differenza è l'ordine in cui vengono svolte le operazioni. Nel videogioco, quando giriamo una scena tagliata nel volume - la fase di mocap - potrebbero volerci mesi o anni prima di vedere quella scena completata. A quel punto possiamo pensare alle angolazioni della telecamera, ai costumi e agli effetti speciali", ha detto. "Qui bisogna pianificare tutto in anticipo, perché una volta che si dice 'azione', quello che si vede nell'inquadratura è più o meno quello che si vedrà nello show. Quindi c'è molta più preparazione in anticipo, una preparazione davvero meticolosa".

Insomma, un modo di lavorare simile e diverso allo stesso tempo. Non ci resta che attendere l'arrivo della serie su HBO il 16 gennaio prossimo su Sky e Now. Nel frattempo, vi rimandiamo già alla nostra recensione di The Last of Us e alla prima immagine di Rutina Wesley nei panni di Maria.