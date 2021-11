The Last of Us, Neil Druckmann annuncia di aver concluso il suo lavoro alla serie HBO

L'adattamento televisivo del popolare videogioco Naughty Dog, The Last of Us, è in lavorazione da mesi: negli ultimi tempi abbiamo visto varie foto dal set di The Last of Us che ci hanno anticipato la presenza di un'ambientazione post-apocalittica simile a quella del videogame.

Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog nonché autore e creative director del popolare titolo videoludico, è stato coinvolto nel progetto HBO come regista di uno degli episodi della prima stagione della serie.

Proprio oggi, il creativo ha condiviso con i suoi follower su Twitter un annuncio importante che ci dà qualche indizio sullo stato della lavorazione della serie The Last of Us.

Nel tweet che trovate a fine articolo, Neil Druckmann ha annunciato di aver finito il suo lavoro in Canada, dove si trova il set dello show HBO, e che farà ritorno ai Naughty Dog Studios: "La mia permanenza in Canada è finita. Alla miglior crew televisiva del mondo: grazie per il vostro incredibile lavoro, per la vostra passione e per avermi accolto a braccia aperte! Mi mancherete terribilmente! Entusiasta di ritornare a Naughty Dog (e a temperature più miti!)".

Ciò non significa che la produzione dell'intera serie TV si sia conclusa, ma semplicemente che è giunta al termine la fase delle riprese degli episodi per i quali Druckmann è stato coinvolto. La notizia di questo avanzamento ci fa ben sperare nel fatto che presto possano arrivare nuove notizie sulla serie HBO, della quale ancora non è nota la data d'esordio. Nell'attesa, ecco un riepilogo di tutti i personaggi e gli attori confermati in The Last of Us finora.