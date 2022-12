The Last of Us, Neil Druckmann avvisa: 'La violenza sarà inferiore rispetto al videogame'

Dopo l'annuncio del podcast ufficiale di The Last of Us, in arrivo insieme alla serie tv di HBO, il creatore della saga di videogame Playstation Neil Druckmann ha anticipato nuovi dettagli sull'atteso adattamento con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Nello specifico, l'autore ha spiegato che The Last of Us di HBO avrà meno violenza rispetto ai videogame da lui creati. Secondo Druckmann, questa scelta è stata rese necessaria dalla differenza testuale che corre tra un medium 'attivo' come il videogame e un medium 'passivo' come la televisione:

"Nel videogioco abbiamo bisogno di una certa quantità di azione, o di violenza, da usare all'interno delle meccaniche dell'esperienza, in modo tale da connettere il giocatore al proprio avatar all'interno del mondo di gioco, in questo caso Joel", ha detto il co-creatore della serie tv e co-presidente di Naughty Dog parlando alla rivista SFX. "Ma nel caso di un medium passivo come la televisione, non ce n'è bisogno, anzi è vero l'esatto opposto. Una delle prime cose che ho sentito da Craig Mazin [il co-creatore della serie, ndr] è stata questa: 'Eliminiamo tutta la violenza tranne quella essenziale'. In una serie tv o in un film questo è fondamentale, perché in questo modo la violenza che il pubblico incontrerà avrà un impatto ancora maggiore rispetto al videogame".

Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti. Vi ricordiamo che The Last of Us arriverà in Italia in esclusiva su Sky e NOW a partire dal prossimo 16 gennaio: per altri contenuti, guardate il trailer ufficiale di The Last of Us.