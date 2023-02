The Last of Us, Neil Druckmann: 'Bill? Sua scelta fa da specchio alla situazione di Joel'

Dopo aver finalmente asciugato le lacrime, è tempo di fare qualche riflessione sul terzo episodio di The Last of Us: Neil Druckmann e Craig Mazin hanno lasciato tutti a bocca aperta con una scrittura che non può lasciare indifferenti, e che ci porta a riflettere sia sui due protagonisti dell'episodio che, ovviamente, su Joel ed Ellie.

Mentre Craig Mazin sottolinea l'importanza di una frase pronunciata da Bill, Neil Druckmann si concentra dunque sulla decisione presa dal personaggio di Nick Offerman, che come ormai saprete sceglie di suicidarsi insieme al suo compagno quando questi decide di porre fine alla sua vita per evitare di soccombere alla malattia.

"In un certo senso Bill è davvero, davvero fortunato, perché la persona che ama di più se ne va alla fine della sua stessa vita, perché a Bill a quel punto non rimane molto. [...] Quindi è una scelta più semplice, ma in qualche modo riflette ciò che accade quando perdi qualcuno che ami ma ti resta ancora tanto tempo da vivere. E questo è ciò che vediamo accadere a Joel all'inizio della storia, ed è anche la cosa che Joel sta cercando in ogni modo di evitare di tornare a vivere" sono state le parole di Druckmann.

Cosa ne pensate? Il fatto che Bill e Frank si tolgano la vita ormai anziani e con il grosso dei loro anni alle spalle va effettivamente considerato, soprattutto in quelle condizioni, come un colpo di fortuna? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione del terzo episodio di The Last of Us.