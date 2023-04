The Last of Us, Neil Druckmann conferma: 'Sappiamo già dove andrà la stagione 3'

Il co-creatore di The Last of Us Neil Druckmann ha confermato che la serie HBO andrà oltre la stagione 2, e in una nuova intervista promozionale ha offerto maggiori dettagli sui piani della produzione.

Parlando durante un'apparizione a Kinda Funny, il regista e sceneggiatore ha anticipato che lui e lo showrunner Craig Mazin hanno già pianificato la stagione 3 di The Last of Us, qualora la HBO dovesse dare il via libera con un nuovo rinnovo: "Sappiamo dove andrà a parare gran parte della terza stagione, quindi il piano è quello di iniziare ad incanalare la storia molto prima", ha detto Druckmann, che ha usato la prima stagione come esempio per spiegare l'approccio dello sviluppo delle stagioni 2 e 3 di The Last of Us: "La serie tv è un adattamento del videogioco, e durante la prima stagione conoscevamo già gli eventi di 'Left Behind', o di 'The Last of Us: Part II', quindi in sostanza sappiamo già tutto in anticipo. Ad esempio, abbiamo deciso di far menzionare Riley da Marlene all'inizio della storia, perché dall'esterno noi sappiamo già chi sia Riley, dato che Left Behind è già uscito".

Nonostante questa attenta pianificazione, comunque, i dettagli sulla seconda stagione di The Last of Us sono ancora scarsi: recentemente, comunque, sempre Druckmann ha lasciato intendere che The Last of Us 2 di HBO non dovrà avere per forza gli stessi colpi di scena di The Last of Us 2 di Playstation, facendo espressamente riferimento a...beh, avete capito - e se non avete capito, non saremo certo noi a farvelo intuire.

Al momento della stesura di questo articolo, The Last of Us 2 non ha una data d'uscita su HBO. Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.