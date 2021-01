The Last of Us, Neil Druckmann elogia il regista del pilot di HBO: 'Adora Joel ed Ellie'

La serie tv targata HBO dedicata a The Last of Us ha aggiunto un altro tassello al suo mosaico, scegliendo il regista che si occuperà del pilot. Una scelta che è stata assai gradita da Neil Druckmann.

Nella giornata di ieri veniva infatti reso noto che il regista russo Kantemir Balagov dirigerà il pilot di The Last of Us, la trasposizione televisiva dell'omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog, che per l'occasione sarà riadattata in chiave live-action dal creatore di Chernobyl Craig Mazin con l'aiuto dello stesso Druckmann.

Ed è proprio Druckmann a commentare su Twitter le ultime novità riguardanti lo show: "Kantemir è un regista brillante che condivide il nostro stesso amore per il viaggio di Joel e Ellie. Sono elettrizzato all'idea del suo arrivo nella famiglia di The Last of Us" leggiamo in un retweet dell'articolo dell'Hollywood Reporter.

E se lo dice lui, possiamo sicuramente fidarci.

Intanto, ancora nessuna notizia sul fronte dei casting, sicuramente l'aspetto più atteso dai fan del videogame, che si chiedono ormai da mesi chi darà il volto a Ellie e Joel. Per ora, i favoriti del pubblico sembrano essere Nikolaj Coster-Waldau e Kaytlin Denver, ma l'interprete di Jaime Lannister in Game of Thrones è stato decisamente criptico nel commentare i rumor sul suo conto.

E voi, chi vorreste vedere nei panni dei protagonisti di The Last of Us? E cosa vi aspettate dalla serie HBO? Fateci sapere nei commenti.