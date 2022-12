The Last of Us, Neil Druckmann mandò a quel paese il regista, ma 'poi l'ho incontrato'

Prima ancora che la produzione sulla serie The Last of Us prendesse il via, inizialmente si era pensato di adattare il videogame in un lungometraggio che avrebbe visto Sam Raimi alla regia. Tuttavia, le richieste dei partner furono considerate assurde e il progetto sfumò. In seguito, Craig Mazin salì a bordo e propose di realizzarne una serie tv.

Nell'ambiente, però, Mazin era principalmente noto per aver scritto le sceneggiature di diversi film parodia di successo come Scary Movie 3, Scary Movie 4 e arrivando anche a dirigere Superhero - Il più dotato fra i supereroi. Insomma, non certo il curriculum di qualcuno che dovrebbe occuparsi di adattare una celebre saga videoludica post-apocalittica e dal tono serissimo e anche molto tragico. Così, secondo quanto emerge dal lungo profilo dedicato a Neil Druckmann sul New Yorker, pare che il creatore di The Last of Us abbia mandato al diavolo immediatamente Mazin.

"Lo mandai a quel paese perché non sapevo chi fosse". Tuttavia, i due si incontrarono comunque in seguito per discutere, e iniziarono a scoprire di avere molte cose in comune. Non solo, Druckmann venne a conoscenza del fatto che Mazin aveva ideato e scritto per la HBO la miniserie in cinque puntate Chernobyl, che aveva avuto un grande successo di critica e pubblico e si discostava totalmente da qualsiasi cosa fatta dallo sceneggiatore fino a quel momento. Sopratutto nel tono, decisamente tragico, della vicenda. Mazin convinse Druckmann a fare di The Last of Us una serie, e sarebbe stata sempre HBO a produrla. Il resto è storia.

Lo stesso Mazin ha parlato recentemente con Empire di The Last of Us. Lo sceneggiatore ha detto che secondo lui quella di Sony è la migliore storia mai raccontata su videogioco. Molti fan potrebbero essere d'accordo, visto il loro amore per Joel ed Ellie. Per molti versi, la dinamica tra i due personaggi è la chiave di volta di tutto ciò che accade in quel mondo. Certo, ci sono mostri e cattivi in agguato nell'oscurità, ma i giocatori sono spinti dal desiderio di tenere entrambi al sicuro, più di ogni altra cosa.

"È un dibattito aperto: questa è la più grande storia che sia mai stata raccontata nei videogiochi", ha affermato Mazin. "Joel ed Ellie non sparavano nulla dai loro occhi. Erano solo persone. E questo, di per sé, è molto raro nei videogiochi. Il fatto che abbiano mantenuto un'atmosfera così concreta e che ti facciano sentire davvero [quelle emozioni], non ho mai provato nulla di simile, e gioco ai videogiochi dal 1977".

Nel frattempo, è stata svelata la durata del primo episodio di The Last of Us, è davvero monstre. Il debutto italiano di The Last of Us è previsto su Sky e Now il prossimo 16 gennaio.