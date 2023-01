The Last of Us, Neil Druckmann ricorda Annie Wersching: 'Grande artista ed essere umano'

La notizia della morte di Annie Wersching ha indubbiamente sconvolto tutti gli appassionati del videogame Playstation The Last of Us, in cui l'attrice aveva doppiato e interpretato in maniera esemplare il personaggio di Tess, ruolo poi andato ad Anna Torv nella serie televisiva HBO. Il creatore del gioco, Neil Druckmann ha ricordato l'attrice.

"Ho appena scoperto che la mia cara amica Annie Wersching è morta. Abbiamo appena perso un'artista e un essere umano bellissimi", ha twittato Druckmann. "Il mio cuore è a pezzi. Il mio pensiero va ai suoi cari".

A Wersching era stato diagnosticato un cancro nel 2020 e ha combattuto privatamente contro la malattia, secondo quanto annunciato sulla sua pagina Facebook. Druckmann ha anche condiviso una campagna GoFundMe per sostenere la sua famiglia: suo marito, l'attore Stephen Full, e i loro tre figli, Eddie, Ozzie e Archie, di 12, 9 e 4 anni.

In un tweet successivo, Druckmann ha condiviso immagini del dietro le quinte dell'epoca in cui Wersching ha interpretato il ruolo di Tess, la contrabbandiere sopravvissuta e partner di Joel, per il videogioco di Naughty Dog del 2013, che oggi sta rivivendo nella acclamata serie televisiva per HBO. Anna Torv ha interpretato il personaggio nell'adattamento televisivo. "Mi manca la mia sciocca amica che ha contribuito a dare vita a Tess. Annie, ci hai lasciato troppo presto", ha scritto Druckmann. "Farai per sempre parte della famiglia di TLOU e Naughty Dog! Fan di TLOU... dimostriamo di che pasta siamo fatti. Per favore considerate di fare una donazione al gofundme dei suoi figli".

Anche Troy Baker, co-protagonista in The Last of Us, che ha doppiato ed interpretato attraverso la motion capture il partner di Tess, Joel Miller, ha reso omaggio all'attrice su Twitter. Condividendo le foto dei loro compagni di cast di TLOU, Baker ha scritto: "Non sprecare mai l'opportunità di dire a una persona che sei grato per il semplice dono di averla conosciuta. Annie, molto di Tess è ciò che tu hai infuso nel personaggio. La tua forza è la sua forza e, in qualche modo, vivi non solo in lei ma anche nei tanti ruoli a cui hai dato vita".

Intanto, l'episodio 3 della serie è tra i più amati dal pubblico, tanto che i fan di The Last of Us stanno già chiedendo un Emmy per Nick Offerman.