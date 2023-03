The Last of Us, Neil Druckmann sulla storia di Anna: 'Dovevamo raccontarla'

Mancano solamente due giorni alla messa in onda dell'episodio finale della prima stagione di The Last of Us, al termine di una corsa che ha entusiasmato milioni di spettatori in tutto il mondo garantendo un altro fenomenale successo a HBO. L'ultimo episodio vedrà il debutto di Ashley Johnson nei panni di Anna, una storia che andava raccontata.

Dal gioco di The Last of Us si sa poco di Anna, a parte la sua amicizia con Marlene, leader delle Luci, e la sua morte poco dopo aver partorito Ellie, lasciandosi dietro il suo coltello a serramanico preferito e un biglietto personale, che Ellie porta con sé nel suo zaino. Tuttavia, sapendo che lo showrunner della serie Craig Mazin e il creatore Neil Druckmann condividono l'inclinazione ad espandere e a modificare il materiale di partenza, possiamo aspettarci una storia più ampia su chi sia Anna che potrebbe svelare i segreti dietro l'immunità di Ellie.

In un'intervista a Rotten Tomatoes, Druckmann ha spiegato l'importanza di portare sullo schermo la storia di Anna. "Ci sono altre storie scritte dopo l'uscita del gioco per progetti diversi che, per un motivo o per l'altro, non sono state realizzate e quando io e Craig [Mazin] abbiamo iniziato a parlare della storia e a suddividerla, gliene ho citate alcune, e lui è rimasto con gli occhi spalancati come un fan e ha detto: 'Oh mio Dio, dobbiamo realizzarle sullo schermo, dobbiamo inserirle nello show...'. Ashley Johnson interpreta la madre di Ellie, e questa era una di quelle storie che mi stavano a cuore, e sono così felice che sia stata realizzata".

Abbiamo già visto un anticipo del ruolo di Anna grazie al trailer dell'episodio finale di The Last of Us, che debutterà su HBO domenica prossima; in Italia l'episodio sarà disponibile dal giorno seguente su Sky e in streaming su Now nella versione sottotitolata in italiano. Per la versione doppiata, bisognerà attendere una settimana in più.