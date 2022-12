The Last of Us, Neil Druckmann svela le differenze di Joel tra videogioco e serie tv

The Last of Us è una delle serie più attese del 2023, con HBO che porterà sul piccolo schermo le avventure di Ellie e Joel, interpretati da Bella Ramsey e Pedro Pascal. Nel corso di un'intervista il creatore di The Last of Us, Neil Druckmann, ha confessato che Joel subirà qualche modifica rispetto alla versione videoludica.

"Abbiamo avuto una conversazione sul prezzo che la vita di Joel avrebbe avuto su di lui fisicamente. Ha problemi di udito da un lato a causa di uno sparo. Gli fanno male le ginocchia ogni volta che si alza. Immagino che esista una versione in cui Tom Cruise può compiere qualsiasi cosa ma mi piacciono le persone di mezza età" ha dichiarato Druckmann.



Craig Mazin, showrunner di The Last of Us, l'ha definita a Empire Magazine come "la più grande storia che sia mai stata raccontata nei videogiochi".

Inoltre Mazin ha dichiarato che Bella Ramsey è un'attrice straordinaria, ed è perfetta per il ruolo di Ellie nella serie tv al fianco di Pedro Pascal.



Siete pronti a tuffarvi nel mondo di The Last of Us nell'imminente serie tv targata HBO? I fan del videogioco non vedono l'ora di scoprire come sono state rappresentate le avventure di Ellie e Joel nello show.



In Italia The Last of Us arriverà su Sky Atlantic il 16 gennaio 2023 in lingua originale e dal 23 gennaio con il doppiaggio italiano. Scoprite quanto dura la première di The Last of Us.