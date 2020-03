The Last of Us: Neil Druckmann svela alcuni dei personaggi che appariranno nella serie HBO

Neil Druckmann sembra entusiasta di potere finalmente portare il mondo di The Last of Us sul piccolo schermo, per la precisione sui canali di HBO, tanto che in occasione della Festa della Donna ha svelato alcuni dei personaggi femminili che appariranno anche nella serie affidata a Craig Mazin.

Condividendo un video realizzato dal network per celebrare le protagoniste delle tante serie tv di successo che ha sfornato negli ultimi anni (e non solo) - dalla Dolores di Westworld alla Rue di Euphoria, passando per la Angela Abar di Watchmen e la Cersei Lannister di Game of Thrones - l'autore del videogioco ha confermato che, oltre alla protagonista Ellie, nella serie di The Last of Us troveremo anche Riley, Tess, Marlene, Maria e un personaggio misterioso (che si tratti di Anna?).

Annunciata a sorpresa nei giorni scorsi, la serie ha definitivamente sostituito l'adattamento cinematografico in cantiere ormai da diverso tempo e sarà realizzata dal creatore di Chernobyl - che di recente ha rivelato i suoi 20 videogiochi preferiti - proprio in collaborazione con Druckmann. Lo show rappresenta inoltre uno dei primi titoli sviluppati da Playstation Production, etichetta lanciata da Sony per dare vita agli adattamenti dei propri franchise videoludici più amati.

A proposito del videogioco targato Naughty Dog, vi ricordiamo The Last of Us Parte 2 debutterà su Playstation il prossimo 29 maggio.