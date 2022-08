The Last of Us, Neil Druckmann dopo il teaser: 'Non avete visto ancora niente'

Il teaser di The Last of Us ha lasciato tutti senza parole, compreso il creatore del franchise videoludico il quale ha accresciuto l'hype dei fan sottolineando quanto sia straordinario questo show.

Poco dopo che il primo filmato della serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey è stato rilasciato, iniziando a raccogliere reazioni entusiastiche sui social, Neil Druckmann attraverso il suo profilo Twitter ha voluto stuzzicare l'interesse degli spettatori con un post che pur non rivelando alcuna informazione sulla serie, assicura agli appassionati di The Last of Us grandi cose. L'autore di videogiochi di origine israeliana ha detto semplicemente: "Non avete visto ancora niente".

Riprendendo le parole di Druckmann, anche il suo collega scrittore e produttore esecutivo di Last of Us, Craig Mazin, si è rivolto a Twitter per commentare il filmato, scrivendo: "Non vedo l'ora di mostrarvi tutto ciò a cui abbiamo dato vita".

La clip di soli 20 secondi diffusa nei giorni scorsi mostra Joel ed Ellie che viaggiano su un ponte innevato e hanno un'intensa conversazione sottovoce. Tempo fa si erano diffuse notizie contrastanti sulla qualità di The Last of Us ma questo primo teaser fa ben sperare.

Cosa vi aspettate da questo show? Riuscirà a soddisfare le vostre aspettative? Come sempre, diteci la vostra nell'apposita sezione destinata ai commenti.