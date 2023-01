The Last of Us, Neil Druckmann umile: 'La serie HBO può superare il videogame'

Sentite l'hype salire? A poche ore dalla pubblicazione del nuovo trailer di The Last of Us, i co-creatori della serie televisiva di HBO Neil Druckmann e Craig Mazin hanno discusso le aspettative che circondano l'adattamento dell'iconico videogame Playstation.

In particolare, ha preso il largo sul web una nuova dichiarazione di Druckmann - regista di entrambi i capitoli della saga videoludica che è tornato nel mondo di sua creazione per lavorare alla serie tv HBO, di cui ha scritto diversi episodi e curato la regia della seconda puntata - che ha lasciato intendere che la serie di The Last of Us potrebbe persino superare il videogame. Nel video promozionale pubblicato dal canale YouTube ufficiale di HBO (disponibile in basso), l'autore dichiara: "Questa serie ha raggiunto quel livello di bellezza, si", dice Druckmann. "Rende giustizia al gioco originale, e anche di più."

Il co-creatore della serie tv di The Last of Us, Craig Mazin, ha fatto eco ai sentimenti di Druckmann, sottolineando che l'adattamento tv includerà materiale narrativo aggiuntivo non presente nel gioco. "Quando stai adattando qualcosa come un videogioco, i cambiamenti devono essere fatti in modo intelligente. Con la nostra storia, stiamo dicendo qualcosa di più. C'era molto che si poteva aggiungere rispetto al gioco, leggendo tra le righe di quel materiale", ha detto Mazin.

In un'altra intervista recente, i due showrunner hanno promesso che The Last of Us non farà gli stessi errori di Game of Thrones e adatterà solo il materiale già contenuto nei videogame. Ricordiamo che la serie arriverà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: la data d'uscita del primo episodio è fissata al prossimo 16 gennaio.