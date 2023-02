The Last of Us, Neil Druckmann: 'Vedere gli Infetti dal vivo? Stavo per piangere!'

Probabilmente starete ancora piangendo dopo l'ultimo episodio di The Last of Us, terzo episodio su Bill e Frank dagli ascolti stratosferici. L'entusiasmo generale è stato condiviso dallo stesso autore dei videogioco, Neil Druckmann, ma questa volta verso un'altra storia: quella degli Infetti (Clickers).

Quanto può essere stato emozionante vedere nuovamente i propri "antagonisti" in "vita" sul piccolo schermo di una nuova serie targata HBO? Lo rivela Druckmann stesso in un recente Podcast, Pilot TV podcast che vede come conduttore James Dyer: "Inizialmente approvi la concept art, poi te ne scordi e pensi a milioni di altre cose. E poi un giorno ti dicono 'Oh, Neil, vieni a vedere una cosa." E per la prima volta ti vedi davanti due stuntmen truccati da Clicker con un taccuino in mano, aspettando delle istruzioni da parte mia".

L'autore continua dicendo: "Vado da loro e si muovono come Clickers e uno dei ragazzi che abbiamo ingaggiato, Sam, che era un fan sfegatato del gioco, riusciva a fare anche il loro rumore caratteristico".

"Quindi non solo si muovono come loro, ma producono i loro stessi suoni. E mentre assisto alla riproduzione live di queste creature mi guardano tutti e i miei occhi cominciano a bagnarsi...stavo per mettermi a piangere! E' stata un'esperienza surreale - e ho avuto questa sensazione più volte nel corso della produzione della serie. Andavo sul set e rimanevo scioccato dall'assistere in prima persona alla riproduzione del videogioco. Non è un monitor 2D, potevo effettivamente vedere o toccare quello che ho creato. Molto molto strano, una sensazione di eccitazione molto difficile da esprimere a parole", conclude Druckmann.

Se ve la foste persa, vi rimandiamo alla nostra recensione del terzo episodio di The Last of Us.