The Last of Us, Neil Druckmann sull'assenza di un iconico dialogo: 'Questo Joel è diverso'

The Last of Us è fatto solo in parte di infetti, fughe, sparatorie e inseguimenti: il cuore dello show, esattamente come quello del gioco, lo si trova nei dialoghi, negli sguardi, nei rapporti tra i personaggi. Non è una sorpresa, dunque, che in molti abbiano notato l'assenza di un certo dialogo dal sesto episodio della serie.

Mentre molti fan definiscono una scena di The Last of Us addirittura migliore dell'originale, in tanti si chiedono infatti cos'abbia portato Craig Mazin e Neil Druckmann a far fuori il minaccioso "Stai calpestando del ghiaccio sottile" con cui Joel si rivolge ad Ellie quando quest'ultima fa riferimento alla paura dell'uomo di cominciare a provare per lei lo stesso affetto che provava per la figlia Sarah.

"Non è una minaccia, [Joel] sta di nuovo supplicando. È come il 'ti prego' con cui si rivolge al cecchino durante lo scorso episodio" sono state le parole di Craig Mazin sul modo in cui Joel si rivolge ad Ellie nella serie. "È anche perché questo Joel è un po' diverso, il suo linguaggio è un po' diverso. Se avessimo inserito quella frase penso sarebbe saltata fuori in un modo poco adatto a questa versione della scena" gli ha fatto eco Neil Druckmann.

Il sottotesto, comunque, non cambia: "Il contesto è esattamente lo stesso: 'Fermati. Voltati e torna indietro'. E in entrambi i casi Ellie non lo fa, lei va dritta per la sua strada" ha concluso Mazin. E voi, cosa ne pensate? Quale delle due versioni preferite?