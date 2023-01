The Last of Us, Neil Druckmann sull'idea iniziale:'Era un po' noiosa'

Il debutto della serie HBO The Last of Us ha messo d'accordo fan e critica. Il racconto del primo episodio videoludico dello show con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey ha soddisfatto gli spettatori, e gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann hanno spiegato alcune idee che hanno valutato nel corso della lavorazione.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Last of Us. Scoprite le principali differenze tra la serie e il prologo del videogioco.



Mazin e Druckmann hanno raccontato l'idea originale sull'apertura dello show, successivamente scartata.

Inizialmente l'idea era quella di mostrare un documentario della BBC, con Mazin che afferma di aver proposto l'apertura 'due volte'.



"[...] È il Pianeta Terra, puoi osservare questa bellissima dimostrazione di come funziona il cordyceps e di come prende il sopravvento su una formica. Avrebbe spiegato tutto quello che c'è da sapere. Abbiamo tuttavia deciso di fare un video tutto nostro" ha dichiarato Mazin, che ha subito pensato ad un'altra idea.



E se Mazin l'ha definita 'interessante ma non necessariamente avvincente', Neil Druckmann ha usato l'aggettivo 'noiosa' per descrivere l'opzione iniziale:"Era un po' come se fossimo a lezione di studi sociali. Avevo scritto presto questa cosa, come se avessi trovato una trovato una trascrizione di un vecchio Dick Cavett del 1969, ricordo di averla mostrata a Neil e lui disse 'è un po' stano'".

La scelta è ricaduta su un'apertura differente: nei primi momenti della serie si vede uno show tv degli anni '60 con degli epidemiologi che discutono dei pericoli letali che potrebbero essere provocati da un'infezione di fungina.



Non perdetevi la nostra recensione di The Last of Us, disponibile da ieri su Sky Atlantic.