The Last of Us, Nick Offerman contro i commenti omofobi: 'È una storia d'amore, str**zi'

Il terzo episodio della prima stagione di The Last of Us è stato forse il più discusso dell'apprezzatissima trasposizione targata HBO: la storia di Bill e Frank, oltre a rappresentare una deviazione da quanto raccontato dal gioco, ha infatti attirato una serie di commenti di matrice chiaramente omofoba immediatamente condannati dal cast.

Ad affrontare una volta per tutte l'argomento è stato proprio Nick Offerman, che dopo aver dedicato il suo Emmy al collega Murray Bartlett ha riaperto il discorso in occasione degli Independent Spirit Awards, sottolineando come ancora si faccia fatica a considerare una storia tra due uomini come una qualunque altra storia d'amore.

"Grazie a HBO per aver avuto il coraggio di prender parte a una tradizione narrativa che è davvero indipendente. Storie coraggiose, quando degli omofobi vengono da me e mi chiedono: 'Perché avete dovuto renderla una storia gay?' io rispondo: 'Perché voi fate domande del genere. Non è una storia gay, è una storia d'amore, str**zi" sono state le parole di Offerman, che recentemente ha parlato del possibile ritorno di Bill e Frank, alla premiazione. E voi, cosa ne pensate? Avete apprezzato il tanto discusso terzo episodio di questa prima stagione di The Last of Us? Fatecelo sapere nei commenti!