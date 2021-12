The Last of Us: Nick Offerman sarà parte della serie HBO? Arriva lo spoiler inaspettato!

Un po' a sorpresa, un membro del cast di The Last of Us ha rivelato che Nick Offerman, star di Parks e Rec sarà parte dello show HBO. La notizia è trapelato nel corso di un'intervista rilasciata dall'attore australiano Murray Bartlett.

Parlando con il giornalista di quanto fosse straordinario il lavoro svolto per The Last of Us ha detto: "È co-creato da Craig Mazin, che ha realizzato Chernobyl. Lo script che ha scritto mi ha mandato fuori di testa. È uno show epico, ma incredibilmente umano e intimo. Abbiamo filmato le scene a Calgary. Molte delle mie scene sono con Nick Offerman. È stato fantastico lavorare con lui".

HBO non ha ancora confermato l'inclusione di Offerman nello show e sono molti i dubbi sul personaggio che potrebbe interpretare. Gli scrittori e i produttori della serie TV rimarranno abbastanza fedeli agli eventi del gioco originale Last of Us di Naughty Dog, ma apporteranno alcune modifiche per adattare meglio la storia della televisione. Ci saranno personaggi creati appositamente per lo show e uno di questi potrebbe proprio essere affidata alla star di Parks e Rec.

Intanto proseguono i lavori sul set, come dimostrano le molteplici immagini di The Last of Us trapelate sui social. Fin qui, cosa ne pensate di questo show? Ditecelo nei commenti.