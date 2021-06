The Last of Us, Nico Parker si aggiunge al cast della serie HBO: ecco chi interpreterà

C'è una nuova aggiunta nel cast di The Last of Us, la serie tv di HBO prodotta da Sony ispirata al celebre videogioco di Naughty Dog: si tratta della giovane Nico Parker. Ma che ruolo interpreterà? Scopriamolo insieme.

L'attrice di Dumbo Nico Parker, figlia della star di Westworld Thandiwe Newton, si è unita al cast di The Last of Us.

Parker vestirà i panni di Sarah, la figlia dodicenne di Joel, il personaggio a cui presterà il volto Pedro Pascal.

Questo è il quarto annuncio di casting inerente al progetto portato avanti dal creatore di Chernobyl Craig Mazin e Neil Druckmann, il papà della popolarissima saga videoludica: nei mesi scorsi sono infatti stati annunciati anche l'attrice di Game of Thrones Bella Ramsey nei panni di Ellie e il Ghost Rider di Agents of S.H.I.E.L.D. Gabriel Luna, che interpreterà invece Tommy Miller, il fratello di Joel.

Sappiamo già, inoltre, che il regista Kantemir Balagov si occuperà di dirigere il pilot di The Last of Us, mentre altri episodi saranno a cura di Jasmila Žbanić e Ali Abbas.

Druckmann e Mazin, oltre a scrivere la sceneggiatura, saranno anche produttori esecutivi della serie, assieme al Presidente di Naughty Dog Evan Wells, Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions e Carolyn Strauss.

Voi che ne pensate di questo casting? Fateci sapere nei commenti.