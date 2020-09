The Last of Us, Nikolaj Coster-Waldau sarà Joel? La risposta dell'attore è criptica

Sulla serie di The Last of Us prodotta da HBO si sa ancora poco o nulla: complice anche l'inevitabile rallentamento dei lavori in seguito all'emergenza coronavirus, la produzione non ha ancora diffuso notizie relative ai nomi degli attori che daranno vita ai personaggi ammirati nel gioco di Naughty Dog.

La curiosità sui nomi è tanta e, ovviamente, concentrata principalmente su Ellie e Joel, quasi unici protagonisti del primo capitolo della saga: per entrambi siamo ovviamente ancora nell'ambito delle teorie, ma negli ultimi tempi hanno guadagnato un po' di terreno le voci che vorrebbero Nikolaj Coster-Waldau nei panni del secondo.

L'ex-Jaime Lannister di Game of Thrones non ha ancora commentato la cosa, ma ad una precisa domanda di un fan ha risposto in maniera decisamente criptica: a chi gli chiedeva se le voci di cui sopra fossero vere, infatti, Coster-Waldau ha semplicemente risposto: "Ho appena comprato [The Last of Us] Parte II. Che grande gioco".

Insomma, una risposta leggermente fuori fuoco che non fa altro che alimentare la curiosità al riguardo: che qualcosa stia bollendo in pentola? Per scoprirlo non ci resta che attendere novità più concrete! Craig Mazin, intanto, è tornato a parlare delle scene inedite presenti nella serie di The Last of Us; ecco, invece, una lista di attori che ci piacerebbe vedere in The Last of Us.