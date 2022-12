The Last of Us: non bisogna fare rumore nel nuovo video promozionale di HBO Max

Dopo la conferma della durata del primo episodio di The Last of Us, la piattaforma di streaming on demand HBO Max ha svelato sui suoi canali social una nuova clip dedicata all'attesissima serie televisiva HBO in arrivo a gennaio.

Nel filmato, che potete trovare in calce all'articolo, Joel e Ellie sono intrappolati all'interno di un edificio e braccati da un clicker: il personaggio di Pedro Pascal guarda quello di Bella Ramsey e si porta il dito indice tra naso e bocca, intimandole di non fare rumore, mentre la didascalia del post fa eco al comportamento del protagonista con le parole "neanche un singolo rumore".

Uscito per Playstation da Naughty Dog nel 2013, il videogioco The Last of Us segue un contrabbandiere di nome Joel che ha il compito di guidare Ellie, una ragazza di 14 anni immune al virus Cordyceps che ha devastato l'umanità per quasi vent'anni, attraverso gli Stati Uniti post-apocalittici. Sette anni dopo, nel 2020 è stato rilasciato un sequel intitolato The Last of Us Part II. HBO ha adattato il primo gioco della serie, un progetto annunciato originariamente nel 2014 ed entrato in produzione nel luglio del 2021. La stagione 1 sarà composta da 10 episodi, con una sceneggiatura sviluppata dal co-creatore del gioco Neil Druckmann e dall'autore di Chernobyl Craig Mazin.

The Last of Us uscirà su Sky e NOW in esclusiva per il mercato italiano dal 16 gennaio 2023. Per altre novità ecco perché la serie tv di The Last of Us avrà meno violenza rispetto al videogame.