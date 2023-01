The Last of Us non sarà come Resident Evil: parola di Neil Druckmann

Parlando con il The Hollywood Reporter nel tour promozione di The Last of Us, il creatore del videogame originale nonché co-creatore della serie tv HBO Neil Druckmann ha sottolineato in che modo l'adattamento televisivo prenderà le distanze da altri popolari franchise di apocalisse zombi.

"Volevamo fare l'opposto di 'Resident Evil'", ha dichiarato l'autore, che ha subito aggiunto: "Per carità, adoro Resident Evil, ma è molto esagerato nel suo modo di raccontare la sua storia e ha una grande di varietà di nemici. A noi più dell'azione importava un altro aspetto delle storie di apocalisse, vale a dire l'intimità delle relazioni che si vengono a creare. E' una situazione che offre un'esplorazione dell'amore incondizionato che un genitore prova per il proprio figlio e da qui si aprono due scenari possibili: le cose belle che potrebbero derivarne, e le cose davvero orribili che quasi certamente accadranno".

Dopo una saga cinematografica di grandi incassi con protagonista Milla Jovovich, il franchise di Resident Evil è tornato recentemente con due diverse iterazioni: il reboot cinematografico Resident Evil - Welcome to Raccoon City, che non ha fatto sfaceli al box office ma che comunque veniva da un budget limitatissimo (appena 25 milioni) e la serie tv di Netflix Resident Evil, che tra i due progetti è stato sicuramente quello più fallimentare: non a caso, poche settimane dopo l'uscita sulla piattaforma Netflix ha cancellato la serie di Resident Evil, che non tornerà per una seconda stagione; rimane incerto, al momento, il futuro della saga cinematografica reboot.

The Last of Us arriverà su Sky e in streaming su NOW in esclusiva dal 16 gennaio. Per altri approfondimenti, scoprite il budget di The Last of Us rivelato da un nuovo pezzo del The New Yorker.