The Last of Us non si ferma più: altro record battuto su Rotten Tomatoes!

Mancano ormai pochi giorni al debutto di The Last of Us, l'attesissima serie HBO basata sul famoso franchise videoludico, che come ben sapete in Italia sarà disponibile su Sky e Now a partire dal prossimo 16 gennaio.

I critici di tutto il mondo hanno elogiato lo show, che ha debuttato con un punteggio incredibile su Rotten Tomatoes, facendo schizzare l'entusiasmo dei fan alle stelle. Con il passare del tempo il sito di aggregazione ha raccolto ancora più pareri e ora il punteggio complessivo di The Last of Us è leggermente calato, ma niente paura.

La serie ha infatti battuto un nuovo importante record, diventando l'adattamento live-action di videogiochi migliore di sempre, superando così tanti altri prodotti recenti quali Uncharthed e Sonic the Hedgehog.

Tenendo conto di 82 valutazioni da parte della critica, The Last of Us detiene al momento un punteggio del 98%. Naturalmente il giudizio potrebbe cambiare con il debutto degli episodi e staremo a vedere quanto influirà il parere del pubblico nelle prossime settimane e a serie conclusa.

Intanto, Bella Ramsey è tornata a parlare del suo casting, che come ben sapete è stato accompagnato da molte polemiche. Per salutarvi, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di The Last of Us. Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti!