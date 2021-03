The Last of Us: la nuova fan art di Joel conquista anche Neil Druckmann!

Nelle scorse settimane abbiamo appreso che Pedro Pascal sarà Joel nella serie live-action di The Last of Us. Questa notizia ha letteralmente mandato in delirio i fan del franchise videoludica che non vedono l'ora di apprezzare la star di The Mandalorian nei panni del protagonista dello show.

Dopo questo annuncio si sono moltiplicate le fan art che ci mostrano Pedro Pascal con le fattezze di Joel e l'ultima della lista, che potete ammirare qui di seguito è stata addirittura apprezzata da Neil Druckmann, lo showrunner di The Last of Us che ha sicuramente già qualche idea su come poter rendere al meglio il personaggio.

In questa nuova avventura Pedro Pascal sarà affiancato da Bella Ramsey, anch'essa un'ex star di Game of Thrones che vestirà i panni della giovane Ellie. I due personaggi creano un legame fortissimo nei giochi e sarà interessante vedere come andrà il loro rapporto verrà rappresentato nella serie televisiva. Resta da vedere quanto lo show rispecchierà gli eventi dei giochi, ma è stato confermato per ora che ci saranno addirittura degli elementi che sono stati tagliati dai titoli PlayStation.

Voi cosa vi aspettate da questa nuova serie televisiva? Pensate che Pedro Pascal sia adatto per il ruolo di Joel? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.