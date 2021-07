The Last of Us, la nuova foto di Gabriel Luna dal set: 'Adoro questa gente!'

Prosegue la produzione di The Last of Us, la nuova serie targata HBO adattata dal celebre videogioco di Naughty Dog. Nei giorni scorsi Nico Parker si è unita al cast dello show, mentre una recente immagine pubblicata da un altro dei protagonisti, Gabriel Luna, sembra presentare un cast già molto affiatato.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Gabriel Luna ha postato su Instagram una foto in cui è sorridente a bordo di un auto, sul set di The Last of Us, in compagnia di Pedro Pascal e della stessa Nico Parker. Si riconoscono anche il regista Kantemir Balagov e la direttrice della fotografia Ksenia Sereda.

"Adoro già queste persone!" scrive nella didascalia l'attore, che nella nuova serie interpreta Tommy Miller. Tutto sembra pronto, quindi, per l'inizio delle riprese, o forse il primo ciak è già stato dato.

In attesa di scoprire quale sarà il ruolo di Sarah nell'adattamento di The Last of Us, la prima sinossi ufficiale pubblicata da HBO recita: "La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto ormai temprato dalle sfide affrontate, ha il compito di liberare Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena. Quello che si presenta come un lavoro semplice, però, si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, in cui i due si trovano a dipendere l’uno dall’altra per poter sopravvivere."