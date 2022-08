The Last of Us, nuove aggiunte al cast: ecco Henry e Sam!

Altri due personaggi di The Last of Us sono stati confermati per l'omonimo adattamento televisivo della HBO. Stiamo parlando di Henry e Sam: ecco da chi saranno interpretati.

Secondo quanto riportato da IGN questa settimana, Henry sarà interpretato da Lamar Johnson, mentre Sam sarà interpretato da Keivonn Woodard. I due saranno anche qui fratelli, proprio come lo erano i personaggi nel gioco, ma ci saranno alcune differenze nella loro storia, che si discosterà dalla trama originale che abbiamo conosciuto in The Last of Us di Naughty Dog.

Nel gioco, i due fratelli (Henry è il maggiore dei due) sono stati trovati a Pittsburgh da Joel ed Ellie. Henry aiuterà i due nel loro viaggio verso la base delle Luci alla quale anche lui vuole arrivare. La loro storia è andata avanti fino a diventare una delle trame secondarie più memorabili e impressionanti di tutto il gioco.

Ma in The Last of Us della HBO, che si è mostrato nelle nuove foto ufficiali, l'arco narrativo che coinvolgerà Henry e Sam sarà un po' diverso. Un comunicato stampa citato da IGN ha confermato che i due fratelli non si troveranno infatti a Pittsburgh, ma a Kansas City.

"Lamar Johnson nei panni di Henry e Keivonn Woodard nei panni di Sam, fratelli di Kansas City che si nascondono da un movimento rivoluzionario in cerca di vendetta", si legge nel comunicato.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che lo show verrà diretto da Neil Druckmann, direttore creativo di The Last of Us.