The Last of Us, le nuove foto anticipano l'arrivo di un personaggio inedito!

Il primo episodio di The Last of Us ci ha permesso di ambientarci sin dalle prime sequenze in un mondo sconvolto dal diffondersi del Cordyceps: lo show HBO ha subito messo sul tavolo buona parte degli elementi che abbiamo imparato a conoscere nel gioco targato Naughty Dog, preparandoci però anche ad alcune inevitabili differenze.

Se il primo episodio si è mantenuto in buona parte fedele al materiale d'origine (a proposito: ecco alcuni easter-egg presenti nel primo episodio di The Last of Us), quello in uscita il prossimo lunedì ci presenterà già un primo elemento completamente nuovo rispetto al gioco, come anticipatoci dalle foto rilasciate in queste ore.

Nelle foto del secondo episodio di The Last of Us circolate sul web, ritroviamo infatti i protagonisti che già abbiamo potuto incontrare la scorsa settimana, vale a dire Joel, Ellie e Tess, ma anche un personaggio mai visto prima nei giochi: si tratta di una donna ancora senza nome interpretata dall'attrice indonesiana Christine Hakim e legata molto probabilmente alle origini del mutamento del Cordyceps, che secondo alcune teorie potrebbe aver avuto luogo a Giacarta.

Vedremo nei prossimi episodi che ruolo avrà questa new entry: siamo sicuri, comunque, che HBO abbia fatto le cose a dovere anche quando si è trattato di introdurre elementi inediti. A tal proposito, secondo Craig Mazin non è un problema che gli attori di The Last of Us non abbiamo giocato al capolavoro di Naughty Dog.