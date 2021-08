The Last of Us, le nuove foto dal set mostrano una città fantasma

Le riprese dell’attesissima serie targata HBO, The Last of Us, sono attualmente in corso in Canada e alcune foto dal set trapelate online ci permettono di dare un’occhiata ad un’ambientazione: una città fantasma.

Sviluppato da Naughty Dog, The Last of Us è un videogioco survival horror di azione e avventura che ha già venduto oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo.



Le riprese della serie sono iniziate in Canada, con alcune aree di Calgary trasformate in una città post-apocalittica probabilmente pensata per assomigliare al punto di partenza di The Last of Us, che si svolge nel North End di Boston, Massachusetts. Ci si aspetta che lo spettacolo segua, almeno vagamente, gli eventi del gioco originale che iniziano vicino ad Austin, in Texas, prima di spostarsi a Boston e poi in altre parti d'America.



Potete dare un’occhiata alle immagini in calce alla notizia, le foto sono state ottenute da CTV News e condivise sui social da un fan account dedicato alla serie. Secondo CTV News di Calgary, The Last of Us è stata definita la "più grande produzione televisiva nella storia del Canada".



La sinossi rilasciata da HBO recita: "La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto ormai temprato dalle sfide affrontate, viene assunto per liberare Ellie (Bella Ramsey), una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena. Quello che si presenta come un lavoro semplice, presto si trasforma in un brutale e straziante viaggio, in cui i due si trovano a dipendere l’uno dall’altra per poter sopravvivere."

Insieme a Pascal e Ramsey, la serie vede nel cast anche Gabriel Luna nei panni di Tommy Miller, Nico Parker nei panni della figlia di Joel Sarah, Murray Bartlett nei panni di Frank, Jeffrey Pierce come Perry e Merle Dandridge che riprende il suo ruolo di Marlene dai videogiochi.



The Last of Us è co-scritto dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, e dal regista del gioco originale Neil Druckmann.



La prima stagione di The Last of Us sarà composta da 10 episodi e dovrebbe arrivare su HBO nel 2022.