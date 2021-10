The Last of Us, le nuove foto dal set ci mostrano una città fantasma!

Passano i giorni e la serie su The Last of Us diventa assume contorni sempre più concreti: HBO sta via via aggiungendo pezzi al puzzle dello show ispirato alla fortunatissima saga videoludica, come dimostrano non solo le immagini rilasciate nei giorni scorsi, ma anche le foto trapelate in queste ore sui social.

Mentre alcune foto ci hanno mostrato Joel ed Ellie nella versione dello show HBO, infatti, un fan ha condiviso su Reddit delle foto scattate sul set canadese di The Last of Us tramite le quali possiamo dare una prima occhiata ad un'ambientazione che sembra riprendere in ogni dettaglio quella ammirata nel videogioco.

"Sono stato sul set a Edmonton oggi ed il senso del surreale che ho provato è stato fantastico. All'inizio non avevo neanche notato che avessero cambiato le targhe dell'Alberta con quelle del Massachusetts, piccoli, fantastici dettagli" si legge nel post condiviso su Reddit dal fortunato fan che ha diffuso le immagini di cui sopra.

Le foto non ci lasciano ovviamente intuire nulla relativamente alla trama o ai personaggi della serie, ma la sensazione è che HBO abbia voluto puntare sulla fedeltà pressoché assoluta alle ambientazioni del gioco, e questo non può che essere un fatto decisamente positivo! Anticipazioni a parte, comunque, ecco quando dovrebbe uscire la serie HBO su The Last of Us.