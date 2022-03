The Last of Us: le nuove foto dal set rivelano una location inedita per il videogioco

Continuano a spuntare immagini dal set di The Last of Us e a quanto pare nel corso della serie HBO suddivisa in 10 episodi vedremo una location inedita per il videogioco lanciato da Naughty Dog nel 2013.

Secondo le foto postate su Reddit dall'utente u/robotlou2 Joel ed Ellie dopo aver lasciato la zona di quarantena di Boston per dirigersi a ovest, non fanno tappa a Pittsburgh (luogo in cui incontrano i fratelli Henry e Sam) bensì a Kansas City.

Nella prima immagine, un grande cartello intonacato sul muro esterno di un edificio pubblicizza un deposito locale con climatizzazione e controlli 24 ore su 24 chiamato "Kansas City Self Storage". Una seconda invece mostra un primo piano di una targa di un vecchio veicolo coperto di sporcizia che proviene dallo stato del Missouri, aggiungendo ulteriori prove che il luogo in cui si trovano Joel e Ellie è davvero Kansas City e non Pittsburgh.

Resta da capire se la location di Kansas City sostituirà Pittsburgh nella storia o se la città del Midwest costituirà un'ulteriore tappa nel viaggio dei due protagonisti. Tenuto conto che Henry e Sam nel gioco Playstation non riescono a fuggire dalla città della Pennsylvania ed essendo questo l'unico luogo in cui i due appaiono, sembra probabile che la cittadina del Missouri prenderà il posto proprio di Pittsburgh.

The Last of Us non uscirà prima del 2023 dunque sono ancora molte le cose da fare prima di portare a termine le riprese di questa serie iniziate lo scorso luglio. Staremo a vedere come andranno le cose e soprattutto quali cambiamenti verranno apportati rispetto al famoso gioco. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.