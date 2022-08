The Last of Us, nuove foto: la somiglianza col videogame è impressionante!

Dopo aver svelato la finestra di uscita di The Last of Us, HBO prosegue a spron battuto i lavori per la nuova attesissima serie tv, tratta dal videogame Playstation, e in queste ore sono emerse nuove foto con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Come potete vedere dal post dell'account Twitter The Last of HBO - Status, le immagini tratte dalla serie tv sono state messe a confronto con alcuni fotogrammi estratti dall'acclamato videogame, evidenziando così una somiglianza impressionante tra Pedro Pascal e Joel e tra Bella Ramsey e Ellie: realtà e finzione sembrano coincidere in maniera a dir poco sorprendente, e le immagini mostrano ancora una volta con quale livello di adesione la serie tv di The Last of Us sta cercando di adattare il materiale originale. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che la serie tv di The Last of Us è stata sviluppato da Craig Mazin, creatore dell'acclamata mini-serie tv Chernobyl Craig Mazin, e racconterà la storia di Pedro Pascal (The Mandolorian) nei panni di Joel, un contrabbandiere che in un mondo post-apocalittico viene incaricato di scortare l'adolescente Ellie (Bella Ramsey, Game of Thrones) fuori dalla zona di quarantena, perch si ritiene che il DNA della ragazza possa essere utilizzato per sviluppare un vaccino per l'infezione mortale che sta trasformando gli esseri umani in mostri. Nel cast anche Gabriel Luna, Jeffery Pierce, Nick Offerman, Anaa Torv e Storm Reid, con i doppiatori del videogame Merle Dandridge, Troy Baker e Ashley Johnson che appaiono anche in ruoli chiave.

Le riprese di The Last of Us sono finite a giugno, e i fan adesso aspettano con impazienza il trailer: rimanete sintonizzati.