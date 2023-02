The Last of Us, le nuove immagini del quinto episodio ci mostrano Henry e Sam

Il mondo di The Last of Us è costellato di personaggi a cui affezionarsi in breve tempo (finendo, in buona parte dei casi, col cuore in frantumi davanti all'ennesima, tragica morte): stavolta tocca a Henry e Sam fare la loro comparsa sul piccolo schermo, dopo averci già fatto compagnia durante la nostra avventura videoludica con Joel ed Ellie.

Dopo esserci stati presentati sul finale del quarto episodio di The Last of Us, i due andranno presumibilmente ad occupare gran parte dello screen time del prossimo episodio dello show HBO, almeno stando a quanto ci lasciano intuire le immagini pubblicate proprio in queste ore.

Henry e Sam, come ricorderà chi ha visto l'episodio andato in onda lo scorso lunedì, sono due personaggi ricercati in lungo e in largo dai rivoluzionari di Kansas City, gli stessi che ora danno la caccia a Joel ed Ellie dopo la tutt'altro che sommessa entrata in città dei nostri eroi finita con una sparatoria e ben due morti.

Questo quinto episodio ci mostrerà dunque probabilmente parte del passato dei due personaggi, spiegandoci anche le motivazioni dei loro rapporti decisamente tesi con i rivoluzionari: per saperne di più, comunque, basterà attendere qualche ora! Nel frattempo, in molti sostengono che con The Last of Us HBO abbia risolto un grande problema di House of the Dragon.