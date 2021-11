The Last of Us: ecco le nuove immagini dal set della serie HBO

Le riprese di The Last of Us sono entrate nel vivo e nelle ultime ore un nuovo video dal set della serie HBO è trapelato online. Girato a Canmore, Alberta, la scena è ambientata a Jackson, la cittadina del Wyoming dove intravediamo i protagonisti dello show, Joel ed Ellie, passeggiare accanto a Tommy.

Il video è stato registrato da un utente chiamato Astromo038 ed è stato successivamente condiviso da uno dei molti account Twitter non ufficiali di The Last of Us. Come osserva Gamesradar+, la scena potrebbe mostrare un cambiamento significativo rispetto ai giochi. Joel ed Ellie sembrano infatti incontrare Tommy a Jackson, piuttosto che alla diga mostrata nel primo videogame. Visti i pochi dettagli a nostra disposizione però, è difficile dirlo con assoluta certezza.

Jackson City è un luogo importante per The Last of Us, qui Tommy e sua moglie Maria hanno creato una fiorente comunità, nonostante lo stato ormai decadente in cui versa il resto del mondo. È un luogo davvero importante nella narrazione. Neil Druckmann di Naughty Dog ha già confermato che la serie HBO conterrà elementi tagliati qua e la dai giochi. Ovviamente, nessun adattamento visto sino ad ora in tv è stato completamente fedele al materiale originale da cui è desunto. Bisognerà capire se la trama subirà delle sostanziali cambiamenti o se ci saranno sono lievi modifiche per rendere più scorrevole la visione.

I protagonisti di The Last of Us sembrano somigliare molto alla controparte videoludica, come dimostrano le molteplici immagini diffuse sul web nel corso delle ultime settimane. Staremo a vedere se i fan saranno soddisfatti della serie HBO o se avranno qualcosa da ridire al riguardo. Speriamo bene!