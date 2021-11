The Last of Us, nuove immagini dal set della serie HBO: la trama è quella del sequel?

Continua la produzione di The Last of Us, nuova serie HBO ispirata all'omonimo videogioco, e dopo aver visto le foto di Jackson City, ricreata nella città canadese di Canmore, arrivano altre immagini dal set. Alcuni elementi potrebbero indicare che lo show con Pedro Pascal seguirà, almeno in parte, la trama del secondo capitolo del videogame.

Le nuove foto dal set di The Last of Us sono state pubblicate su Twitter, e sono visibili anche in calce alla notizia. L'ambientazione è quella dell'incontro tra i due protagonisti e Tommy, il fratello di Joel. L'ambientazione invernale richiama quella della seconda parte del videogioco, mentre in un altro breve filmato possiamo vedere Pedro Pascal cercare la giusta concentrazione poco prima di un ciak.

Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna sono naturalmente tra i personaggi confermati in The Last of Us. Si può quindi ipotizzare, per quanto riguarda le nuove foto, che le riprese immortalate siano quelle del finale della prima stagione, o che la trama della serie HBO mescoli elementi presenti in entrambe le parti del videogioco targato Naughy Dog. Detto questo, è possibile ovviamente anche che l'adattamento prenda una strada del tutto diversa, autonoma, raccontando un'altra storia.

Probabilmente ne sapremo di più quando avremo filmati e immagini ufficiali, e non come in questi casi "rubati" dal set: anche per questo i fan attendono con ansia il primo trailer di The Last of Us.