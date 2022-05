The Last of Us, nuove modifiche in vista: ci sarà anche la mamma di Ellie?

Pedro Pascal non non vuole che la serie HBO imiti il videogioco The Last of Us e a quanto pare, stando agli ultimi report, lo show attualmente in produzione sta facendo di tutto per apportare le dovute modifiche alla storia, introducendo anche personaggi del tutto inediti.

Secondo l'insider ViewerAnon, The Last of Us presenterà dei flashback che non erano presenti in nessuno dei giochi. Alcuni di questi includeranno anche la madre di Ellie, Anna, che non è stata mai mostrata prima. La donna viene menzionata più volte da sua figlia la quale, porta con sé persino oggetti a lei appartenuti, ma purtroppo per quanto ne sappiamo, è morta prima che l'avventura di Joel e Ellie avesse inizio.

Sembra ormai quasi certo dunque che la serie HBO si concederà notevoli libertà narrative, permettendo al pubblico di trascorrere del tempo con la madre di Ellie. Non è chiaro se i i flashback in questione ci mostreranno anche Joel prima dello scoppio dell'epidemia o prima degli eventi della storia principale.

E nonostante alcune modifiche, The Last of Us sembra identico al videogioco, quantomeno per le dinamiche tra i due personaggi principali ed alcune scene che sembrano essere costruite proprio sul modello dell'action-adventure sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation.

Staremo a vedere come andranno le cose. Quali sono le vostre aspettative sulla serie HBO? Ditecelo nei commenti.