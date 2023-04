The Last of Us e oltre: Pedro Pascal farà la storia agli Emmy con nomination multiple?

In attesa di rivederlo nei panni di Joel per The Last of Us 2, l'amatissimo attore Pedro Pascal potrebbe diventare il protagonista assoluto degli Emmy 2023 e della storia della televisione grazie ad un'annata lavorativa particolarmente proficua.

L'attore di Game of Thrones e Narcos nelle prossime settimane avrà infatti la possibilità di aggiudicarsi tre nomination agli Emmy 2023, grazie al ruolo da protagonista in The Last of Us, quello in The Mandalorian e quello nello show Saturday Night Live, nel quale ha realizzato uno sketch dedicato a Super Mario divenuto immediatamente virale. Inoltre, c'è anche un potenziale fattore storico in ballo: se nominato tra i sei candidati a miglior attore in una serie drammatica, Pedro Pascal sarebbe solo il secondo attore latino nominato nella categoria, dopo il quattro volte candidato Jimmy Smits (per il classico dramma degli anni '90 NYPD Blue), che però non non ha mai vinto.

Dopo che Lee Jung-jae di Squid Game è entrato nella storia l'anno scorso come primo attore asiatico a vincere in quella categoria, Pedro Pascal risponderà? Degno di nota, da questo punto di vista, la possibile candidatura di Diego Luna, per l'altra serie tv spin-off di Star Wars, Andor.

Ricordiamo che, prossimamente, Pedro Pascal sarà visto nella commedia di Nadia Conners The Uninvited, con Walton Goggins, nel film drammatico di Anna Boden e Ryan Fleck Freaky Tales e nel nuovo cortometraggio di Pedro Almodóvar, Strange Way of Life, con Ethan Hawke, che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Nel frattempo, scoprite i contenuti speciali di The Last of Us in edizione home-video.