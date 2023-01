The Last of Us ancora a paragone con Game of Thrones: 'Non faremo gli stessi errori'

The Last of Us torna a paragonarsi con Game of Thrones: dopo la conferma che l'adattamento tv del famoso videogame Playstation ha avuto un budget superiore a Il trono di spade nella prima stagione, i creatori dello show hanno affermato che non faranno gli stessi errori del fantasy HBO.

Parlando con The Hollywood Reporter, infatti, lo showrunner Craig Mazin e il creatore della serie Neil Druckmann si sono detti molto entusiasti e soprattutto convinti di basare il loro adattamento tv esclusivamente sulla storia già raccontata nel videogame Naughty Dog, allo scopo di evitare di 'cadere nella stessa trappola di Game of Thrones'. Il riferimento è al fatto che, nel corso della sua produzione, la serie tv basata sui romanzi di George RR Martin ad un certo punto ha dovuto per forza di cose 'superare' la pubblicazione dei romanzi, inventando una storia diversa rispetto a quella dei libri (ancora inediti).

Mazin, invece, ha chiarito che la serie tv di The Last of Us non andrà avanti per sempre e che la storia adatterà soltanto ciò che viene raccontato nei videogame, il che significa (presumibilmente) che un'eventuale stagione 2 sarà basata sulla storia dell'acclamato e pluripremiato videogame The Last of Us: Part II. "Non abbiamo in programma di raccontare storie che vadano oltre l'adattamento dei giochi", ha ribadito Druckmann. "Non avremo a che fare con i problemi in cui è incappato Game of Thrones una volta finiti i libri, poiché The Last of Us: Part II non termina su un cliffhanger". Mazin ha aggiunto: "Non ho alcun interesse per una serie che va avanti all'infinito. I finali significano tutto per me."

The Last of Us arriverà in Italia in esclusiva su Sky e NOW a partire dal 16 gennaio 2023. Per altre novità, guardate il nuovo trailer di The Last of Us.