The Last of Us, a quanto pare Steven Spielberg è un super fan della serie con Pedro Pascal

The Last of Us, la serie tv di HBO basata sul videogame Playstation, ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico e critica e si prepara a (provare a) dire la sua agli Emmy Awards 2023, ma a quanto pare un premio lo ha già vinto: i complimenti di Steven Spielberg.

In una nuova intervista con The Hollywood Reporter, infatti, Peter Hoar, il regista dell'episodio 3 di The Last of Us, ha condiviso con la rivista gli elogi ricevuti da Steven Spielberg per la serie. Sembra che il leggendario regista abbia inviato una lettera allo showrunner Crag Mazin, che con molto orgoglio l'ha subito condivisa con alcuni membri del cast e della troupe. Hoar non ha rivelato il contenuto della lettera di Spielberg, ma ha specificato che l'autore ha molto apprezzato la serie tv nella sua interezza.

"Beh, non è una cosa capitata direttamente a me, ma una vera lettera del vero Spielberg è arrivata a Craig Mazin, che è lo showrunner della serie e anche lo sceneggiatore del mio episodio", ha detto Peter Hoar. "L'ha condivisa con me, Nick Offerman, Murray Bartlett e [il direttore della fotografia, ndr] Eben Bolter. Fondamentalmente, un intero gruppo di uomini di mezza età ha iniziato a strillare come adolescenti perché il loro idolo sapeva della loro esistenza. Chissà, magari ora se n'è dimenticato!".

Ricordiamo che The Last of Us 2 è ufficiale dopo che HBO ha rinnovato la serie per un altro ciclo di episodi, ma al momento non ci sono novità sulle tempistiche di una sua eventuale pubblicazione.