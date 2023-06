The Last of Us, parla il regista dell'episodio 3: 'Onorato di averlo fatto'

Uno dei momenti emotivamente più impegnativi di questa prima stagione di The Last of Us è stato l'episodio Long,Long Time, nel quale la narrazione si sposta da Ellie e Joel a due personaggi "secondari" della storia. Il pubblico incontra per la prima volta Bill e Frank e qualcosa cambierà.

E' raro che in tv si riesca a vedere una storia d'amore raccontata con così tanto trasporto e semplicità. L'episodio riesce a svelare l'origine, lo sviluppo e la "fine" della storia d'amore tra i due personaggi senza mai risultare scontato, pensante o eccessivamente melodrammatico. Il regista Peter Hoar è riuscito nella grande missione di rendere due attori totalmente opposti come Nick Offerman e Murray Bartlett, perfetti per lavorare insieme su schermo tirando fuori una chimica ed una empatia fuori dal comune.

Nonostante l'episodio 3 di The Last of Us sia stato bocciato da Paul Schrader, la maggior parte del pubblico ha apprezzato moltissimo il lavoro fatto da Peter Hoar sulla storia e sui personaggi. "Non avevo mai fatto uno show della HBO ed ero tipo, 'Non verranno da me.' Ma poi mi è stato chiesto se fossi interessato e ho detto subito di sì. Non avevo idea di cosa fosse allora, e poi mi hanno mandato la sceneggiatura. Ed è stato allora che ho pensato, 'Oh, forse c'è un motivo per cui è a me che l'hanno chiesto.'" ha raccontato. Parlando del modo in cui ha sviluppato i ruoli insieme al cast, ci ha tenuto a precisare quanto sia stato importante il rapporto di fiducia che si è andato creando tra i due interpreti.

Offerman, infatti, pare si sia appoggiato molto all'esperienza di uomo gay apertamente dichiarato di Bartlett in modo da capire meglio come dare autenticità al ruolo senza sembrare finto o costruito. Prima dell'uscita di The Last of Us una star aveva anticipato qualcosa del terzo episodio parlando di "una puntata da togliere il fiato". Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!