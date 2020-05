The Last of Us, parla Troy Baker: 'la serie TV? Niente sarà come il videogioco'

Mentre aspettiamo la data di uscita di The Last of Us, vi segnaliamo questa interessante intervista al doppiatore di Joel Troy Baker, in cui parla delle aspettative e delle possibilità della serie prodotta da HBO.

Rispondendo alle domande di Fandom.com, l'attore che ha prestato la sua voce per il protagonista del videogioco sviluppato da Naughty Dog ha dichiarato di considerare molto più adatta la natura episodica di una serie TV, piuttosto che un lungometraggio dedicato alla pellicola: "Penso che con degli episodi è molto più facile raccontare la storia, penso che ridurre sedici ore di storia in due sia troppo. Non è più la stessa. Con una serie TV puoi dire, ok andrà avanti per tre o quattro stagioni e puoi renderla molto più simile".

Comunque Troy Baker è convinto che le emozioni del videogioco rimarranno uniche: "Alla fine però sarà sempre meglio il gioco, per esempio quando superi l'autunno e credi che Joel sia morto, ad un certo punto vedi questo coniglietto in mezzo al bianco della neve e la freccia... poi noti che si tratta di Ellie, lì ferma e puoi muoverla usando l'analogico del controller, è qualcosa di unico e presente solo nei videogiochi". Aspettiamo ulteriori notizie della serie prodotta da HBO, nel frattempo vi segnaliamo un possibile nome per Ellie di The Last of Us.