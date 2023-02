The Last of Us: parliamo con Lorenzo Scattorin, il doppiatore di Joel, stasera su Twitch

Un appuntamento imperdibile per i fan di The Last of Us questa sera alle ore 21.30 sul canale Twitch di Everyeye. In compagnia della redazione ci sarà il doppiatore di Joel sia nel videogioco che nella recentissima serie televisiva, Lorenzo Scattorin. Una live in compagnia della voce del protagonista di TLOU.

Milanese e figlio d'arte di Maurizio (doppiatore di Kaioshin il Sommo in Dragon Ball Z e Hiroshi Agasa in Detective Conan), Lorenzo Scattorin è uno dei doppiatori più rinomati del panorama milanese nonché speaker ufficiale dei canali tv DMAX e Cartoon Network.



Attivo in cinema, serie TV, animazione e videogiochi, Scattorin è principalmente conosciuto per essere la voce di Joel Miller nel videogioco The Last of Us nonché della recente versione televisiva, nella quale ha doppiato Pedro Pascal, interprete del protagonista nella serie che sta ottenendo grande successo; ascolti stratosferici per The Last of Us dopo il terzo episodio che ha appassionato i fan.



Scattorin è anche la voce di Sanji in One Piece, All Might in My Hero Academia e Seto Kaiba in Yu-Gi-Oh!. Presta la voce a diversi personaggi in molte soap opere e sul piccolo schermo ha doppiato Matt Smith in The Crown e Dylan Walsh in Nip/Tuck. Per quanto concerne il settore videoludico è presente in tantissimi giochi conosciuti come Call of Duty, Resident Evil e Far Cry, oltre a The Last of Us.



Lorenzo Scattorin questa sera alle 21.30 sul canale Twitch di Everyeye.it