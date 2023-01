The Last of Us: fra Pascal e Ramsey 'una chimica pazzesca' (ed è l'unica cosa che conta)

All'annuncio degli attori che avrebbero interpretato Joel ed Ellie c'è stata un'ondata di rivolta tra i fan di The Last of Us. Poca somiglianza era la parola chiave, soprattutto per Bella Ramsey ma anche per Pedro Pascal, nonostante il grandissimo attore che è. Ma l'unica cosa che conta nei casting è la chimica e qui "va alla grande".

Non si tratta solo di una banalità o di qualcosa che si va scoprendo solo una volta iniziate le riprese, sul set. Una delle principali variabili considerate dagli uffici casting nella scelta di specifici attori a fronte di migliaia di provini, credeteci o meno, ha sempre avuto ben poco a che fare con la somiglianza fisica a eventuali personaggi originali. La somiglianza è compito di tutt’altro comparto, il Trucco e Parrucco, di cui altrimenti non si vedrebbe l’utilità.

A essere sinceri, alcuni dei ruoli che hanno più regalato soddisfazioni o ottenuto premi negli ultimi anni – dal Dick Cheney di Christian Bale al Wiston Churchill di Gary Oldman – non erano affatto simili agli originali, prima di passare dal trucco prostetico. Insomma, dopo aver fatto un po’ di storia dei casting e aver chiarito i processi di selezione vi basti sapere che sì, immaginare la chimica che si creerà tra i protagonisti è uno dei principali fattori di cui si tiene conto in sede d’ingaggio. E in The Last of Us, la chimica sembra a mille.

Il formidabile showrunner Craig Mazin (Chernobyl) ha infatti anticipato ai microfoni di ScreenRant: “Neil e io abbiamo capito l’importanza della chimica da un punto di vista drammatico. Abbiamo riversato tutto questo nella sceneggiatura, ovviamente facendo partire tutto dal gioco di Neil. E nel gioco stava tutto lì, nella chimica fra Joel ed Ellie. Quindi cerchiamo due attori che sappiamo incarnare lo spirito e l'anima di Joel e lo spirito e l'anima di Ellie, quindi mettiamo insieme Pedro Pascal e Bella Ramsey e diciamo: 'Speriamo che funzioni'. Perché la chimica è tutto, ma è anche un mistero”.

Per fortuna, le loro previsioni si sono rivelate corrette: “Stavo dirigendo l’episodio in cui si incontrano per la prima volta, era appena all’inizio ma già avevano una chimica notevole sia dentro che fuori dal set. Sono vogliono bene l'uno dell'altra nel modo più bello. Si prendono cura l'uno dell'altro e si sostengono a vicenda. Penso che Bella ammiri Pedro e penso che Pedro ammiri Bella. Ogni volta che li vedo con la stampa, mi accorgo quanto si percepisca”. Certo, forse ci sarebbe stata la stessa chimica anche con un’attrice più somigliante come Kailtyn Denver, voluta da tutti i fan e che ora si scopre sfiorò il ruolo in The Last of Us.

Ma dall’altro lato, esempio perfetto, c’è il caso di Troy Baker, l’interprete originale di Joel che ha definito la prova di Pedro Pascal addirittura migliore della sua in The Last of Us, dopo aver visto i primi episodi. Per noi manca solo una settimana alla première del 16 gennaio sugli schermi di Sky e NOW.