The Last of Us, Paul Schrader boccia l'episodio 3: 'Smielato melodramma gay'

Chi segue Paul Schrader su Facebook sa benissimo quanto il grande regista e sceneggiatore sia sempre molto schietto con i giudizi. E' successo nuovamente in merito a The Last of Us, adattamento televisivo di HBO del celebre videogame Playstation, che il regista ha cominciato e poi abbandonato perché non troppo convinto, nemmeno dell'episodio 3.

A quanto pare, Schrader è stato invogliato a cominciare la serie HBO da un amico, che gliel'aveva descritta non come il solito show sugli zombie.

"The Last of Us". Un amico mi ha detto: "Devi guardarlo". "Ma", ho risposto, "è una serie sugli zombie". "Sì", mi ha detto lui, "ma è davvero bella". Così l'ho guardata. E sono sicuro che dopo 35 minuti dall'inizio del primo episodio c'erano gli zombie che barcollavano per strada. Così ho spento. "Ma devi guardare il terzo episodio", ha ribattuto il mio amico. Così l'ho fatto. Era un melodramma sull'eutanasia gay super melenso (ma almeno non c'erano morti viventi). Cosa mi è sfuggito?".

Senza entrare troppo nel campo degli spoiler, basti dire che l'episodio 3 è un po' un episodio a se stante, in cui assistiamo alla romantica storia d'amore tra due sopravvissuti ai tempi dell'apocalisse. È un episodio che secondo alcuni è già uno dei migliori episodi televisivi dell'anno. Per Schrader, invece, si tratta di un "mélo gay super melenso".

A ciascuno il suo, naturalmente, e Schrader si è guadagnato il diritto di avere la sua opinione. Ma non si può fare a meno di pensare che forse il cineasta ha fornito un'interpretazione un po' troppo cinica, e sta perdendo di vista quella che potrebbe essere una delle migliori storie raccontate quest'anno in TV e al cinema (anche perché, il lavoro in sede di scrittura e regia è senza dubbio meritevole).

Come lui non la pensano sicuramente gli spettatori, che con il quarto episodio di The Last of Us sono cresciuti del 17% rispetto alla settimana precedente.

L'appuntamento con il quinto episodio di The Last of Us è per il prossimo venerdì, con due giorni d'anticipo rispetto alla normale programmazione per via del Super Bowl previsto per domenica. Ma The Last of Us verrà anticipato anche in Italia?