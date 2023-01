The Last of Us, tutti pazzi per Nick Offerman: per i fan l'interpretazione è da Emmy!

Proprio come era accaduto un anno fa con l'interpretazione di Oscar Isaac, stavolta i fan di The Last of Us sono letteralmente impazziti per la prova maiuscola di Nick Offerman nell'ultimo episodio di questa prima stagione. L'episodio in questione, intitolato Long, Long Time ha convinto proprio tutti e il merito è anche dell'interprete di Bill.

Dopo essere stato anticipato settimane fa, Nick Offerman ha finalmente fatto il suo debutto in The Last of Us e tutti hanno apprezzato la sua interpretazione nel terzo episodio della serie HBO. Anche se questa parte della narrazione era già contenuta nel videogame (come sanno bene gli appassionati), il Bill di Offerman e il Frank di Murray Bartlett hanno avuto il loro momento di gloria nella serie live-action e molti stanno facendo pressione per far ottenere all'attore una nomination agli Emmy Award.

"Non ero affatto sorpreso di sapere che Nick potesse fare una cosa del genere. Quello che mi ha sorpreso è stato quanto fosse bravo", ha dichiarato a TVInsider lo showrunner e co-creatore della serie Craig Mazin, che ha scritto il terzo episodio. "Voglio dire, avevo grandi aspettative, e lui ha semplicemente superato il limite. È stato incredibile vedere la sua chimica con Murray Bartlett. Abbiamo scelto Murray Bartlett e qualche mese dopo Bartlett ha vinto un Emmy. E noi in quel momento: 'È davvero fantastico'. E così abbiamo questi ragazzi di serie A che portano il loro lavoro a un livello così alto".

Nel corso di un'intervista a Deadline, Craig Mazin ha confermato a chi va il merito del casting di Nick Offerman nei panni di Bill: "Vorrei prendermi il merito per Nick Offerman, ma è stata Carolyn Strauss a darmi l'idea. Carolyn, la nostra partner in crime e produttrice esecutiva dello show, è stata quella che ha detto: "E il nostro amico Nick?".

Se lo avete già visto in streaming, su Sky e Now, potete leggere la nostra recensione della 1x03 di The Last of Us, per noi davvero una puntata capolavoro e imperdibile per qualsiasi appassionato di serie televisive.